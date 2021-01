CorSport, Fiorentina ancora su Pavoletti. Spunta un nuovo nome, i viola seguono Ehizibue del Colonia

Diverso il discorso di Kouame, e il gol segnato ieri lo sposta in parte: già in origine la Fiorentina valutava con tutte le cautele del caso la partenza dell’attaccante ivoriano, seguito e voluto da Torino e Verona in Italia e dal Crystal Palace all’estero, e la linea non cambia. I sedici milioni che le possibili acquirenti sono disposte a spendere sono un buon motivo, ma c’è anche il non meno importante aspetto tecnico da considerare: valutato quello, magari la società di Commisso potrà prendere una decisione se proprio da Cagliari giungeranno aperture che riguardano Pavoletti, uno – non l’unico – che continua a essere tenuto sotto controllo per l’attacco. Infine, dalla Germania arrivano conferme sull’interesse della Fiorentina per l’esterno destro nigeriano Kingsley Ehizibue del Colonia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

