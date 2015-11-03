Notizie Ehizibue Fiorentina

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Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione

23 gennaio 2021 10:44

CorSport, Fiorentina ancora su Pavoletti. Spunta un nuovo nome, i viola seguono Ehizibue del Colonia

14 gennaio 2021 10:07

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