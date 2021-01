Moviola CorSport, l’OFR salva Massa ben due volte. Gol Lukaku regolare, nessun fallo su Quarta

Ecco la moviola di Fiorentina-Inter che troviamo oggi nelle pagine del Corriere dello Sport: “Difficile pensare di riproporre un arbitro che fallito domenica in un match così delicato. E infatti Massa sbaglia ancora, due OFR certificano la sua prova: non dà un rigore che c’è, assegna un rigore che non c’è. La sua fortuna è che ci sia Aureliano al VAR. Rivedibile sul disciplinare. Terracciano esce su Sanchez che ritra un attimo prima di venir travolto, pallone in gioco, Massa fisica un improbabile fallo di mano di Lautaro, l’OFR rimette tutto a posto giusto. Skriniar tocca prima il pallone che cambia direzione rispetto a Kouame, non è rigore, Massa stavolta fischia. Non è serata, altra OFR. No rigore i contatti di Ranocchia con Kouamé e Vlahovic. Protesta la viola sul gol dell’1-2: Martinez Quarta si oppone a Lukaku, allarga il braccio destro, lo marca guardando il centrocampo e non il pallone, azione propedeutica per un fallo contro. Il belga si libera con energia, ci sta anche non considerarlo fallo”.

