La Nazione: Viola in bilico tra Kalinic, Babacar e... Pavoletti
Il futuro di Kalinic è in bilico e già si fanno i nomi dei possibili sostituti
L'edizione odierna de La Nazione passa in rassegna tutte le possibili ipotesi relative al futuro del reparto offensivo della Fiorentina. Il futuro dell'attaccante titolare, Nikola Kalinic, sembra sempre più in bilico, a maggior ragione in virtù dell'imminente addio di Paulo Sousa al quale il croato ha sempre strettamente vincolato la sua permanenza a Firenze.
Inevitabile quindi fermarsi a riflettere sul nome di chi, nel futuro prossimo, potrebbe essere chiamato a prendere il posto del numero 9. La pista interna è quella che porta a Khouma El Babacar, protagonista anche ieri sera con una strepitosa doppietta rifilata all'Inter. Potrebbe proprio il senegalese, quindi, a sostituire Kalinic nel caso in cui l'ennesima offerta milionaria dovesse far definitivamente crollare la resistenza della Fiorentina.
Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano, quella che porterebbe alla candidatura di Babacar non sarebbe l'unica strategia seguita dalla società gigliata... Pare infatti che il nome caldo che sta circolando queste ore sia quello di Leonardo Pavoletti che, dopo l'exploit che con la maglia del Genoa lo ha condotto fino alla conquista della prima convocazione in nazionale, sembra aver leggermente rallentato la sua corsa dopo il trasferimento a Napoli nel corso dell'ultimo mercato di gennaio.
Tanti nomi, quindi, e non troppo tempo per un unico nodo a sciogliere.