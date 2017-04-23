La Nazione: Viola in bilico tra Kalinic, Babacar e... Pavoletti

Il futuro di Kalinic è in bilico e già si fanno i nomi dei possibili sostituti

A cura di Redazione Labaroviola 23 aprile 2017 12:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.

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