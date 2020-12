Gazzetta, Piatek o Pavoletti, la Fiorentina cerca l’attaccante da affiancare a Vlahovic

La sosta del campionato arriva nel momento sbagliato per la Fiorentina che non potrà sfruttare l’effetto Juve. Ma questo risultato riporta serenità in un club che ora potrà guardare al mercato con occhio attento ma senza ansie. Serve un attaccante. Arriverà. Ma non sarà uno al posto di Vlahovic ma uno in grado di giocare con Vlahovic, Piatek, forse o Pavoletti. L’obiettivo di quest’anno restano i 40 punti. Ma questa nuova Fiorentina guarda al futuro di nuovo con idee ambiziose. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, PAVOLETTI PIACE ALLA FIORENTINA PER GENNAIO MA SPUNTA ANCHE L’INTERESSE DELLA JUVENTUS