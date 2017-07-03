Ag. Pavoletti: "Lui a Firenze? Non penso, loro prenderanno Simeone dal Genoa"
Giovanni Branchini, agente di Leonardo Pavoletti, punta in forza al Napoli, ha parlato del suo assistito a Radio Bruno: "Pavoletti-Fiorentina? Ripeto, noi valuteremo le decisioni del Napoli. Sincerame...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 15:51
Giovanni Branchini, agente di Leonardo Pavoletti, punta in forza al Napoli, ha parlato del suo assistito a Radio Bruno: "Pavoletti-Fiorentina? Ripeto, noi valuteremo le decisioni del Napoli. Sinceramente penso che a Firenze andrà Simeone".