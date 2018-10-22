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Gazzetta, papà Pavoletti ferma la Fiorentina. Non basta Veretout, pareggio giusto

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, nel consueto articolo di Luca Calamai, Leonardo Pavoletti diventato papà sabato ha raggiunto la squadra successivamente e dopo la giust...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 11:18
Gazzetta, papà Pavoletti ferma la Fiorentina. Non basta Veretout, pareggio giusto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, nel consueto articolo di Luca Calamai, Leonardo Pavoletti diventato papà sabato ha raggiunto la squadra successivamente e dopo la giusta panchina, è riuscito a segnare il gol del definitivo pareggio anticipando Pezzella e battendo Lafont.

Non basta il gol di Veretout dal dischetto per la Fiorentina che del resto, deve ancora crescere vista la gioventù. Nel finale Joao Pedro viene fermato da Lafont così come Chiesa da Cragno. Ai punti, giusto il pareggio.

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