Riva: "Simeone si muove bene, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Pavoletti. Il Cagliari così in alto non è un caso"
Gigi Riva compie 75 anni domani e, per celebrarlo, la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in esclusiva. L'ex "rombo di tuono" ha avuto così modo di parlare del Cagliari e dell'ex viola Giovanni Si...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 11:51
Gigi Riva compie 75 anni domani e, per celebrarlo, la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in esclusiva. L'ex "rombo di tuono" ha avuto così modo di parlare del Cagliari e dell'ex viola Giovanni Simeone. "Cholito si muove bene insieme a Joao Pedro - le sue parole - e in generale ho visto una squadra che sa sempre esattamente cosa fare. Non è un caso che si trovi così in alto in classifica. Simeone è stato bravo a non far rimpiangere l'assenza di Pavoletti".