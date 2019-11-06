Riva: "Simeone si muove bene, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Pavoletti. Il Cagliari così in alto non è un caso"

Gigi Riva compie 75 anni domani e, per celebrarlo, la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in esclusiva. L'ex "rombo di tuono" ha avuto così modo di parlare del Cagliari e dell'ex viola Giovanni Si...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2019 11:51

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