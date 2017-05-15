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La Nazione, Babacar adesso può diventare il titolare con Pavoletti alternativa

Kalinic parte? Secondo la Nazione sarà promosso Babacar titolare con Pavoletti prima alternativa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2017 12:15
La Nazione, Babacar adesso può diventare il titolare con Pavoletti alternativa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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In attacco piena fiducia a Babacar che potrebbe essere promosso titolare, soprattutto se Kalinic partità. Baba si è guadagnato con i numeri questa opportunità e sono tanti gli indizi che portano a questa soluzione. Non si molla la pista Pavoletti che potrebbe comunque arrivare perché non è certo pensabile di fare una stagione con il solo numero 30 viola centravanti designato. Così riporta La Nazione.

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