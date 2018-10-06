Il Bologna cade a Cagliari per 2-0. Inzaghi sempre più sulla graticola...
2-0 per i sardi è quanto maturato nella sfida delle 15.00 alla Sardegna Arena. Niente da fare per il Bologna di Inzaghi sempre più sulla graticola costretto a cadere sotto le reti siglate da Joao Pedr...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 16:36
2-0 per i sardi è quanto maturato nella sfida delle 15.00 alla Sardegna Arena. Niente da fare per il Bologna di Inzaghi sempre più sulla graticola costretto a cadere sotto le reti siglate da Joao Pedro e Pavoletti una per tempo di gioco. Il Cagliari di Maran con questa vittoria sale a quota 9 punti sorpassando il Bologna che rimane a 7 al sedicesimo posto in classifica.