Graziani: "Vorrei Pavoletti e cederei Babacar. Simeone non è una prima punta, Thereau anche trequartista..."

Ciccio Graziani ha parlato di viola al Corriere fiorentino: "Alla Fiorentina serve un attaccante come Pavoletti che possa sfruttare i cross della squadra. Simeone mi piace ma da prima punta fatica. Ba...

Ciccio Graziani ha parlato di viola al Corriere fiorentino: "Alla Fiorentina serve un attaccante come Pavoletti che possa sfruttare i cross della squadra. Simeone mi piace ma da prima punta fatica. Babacar? Pioli non gli dà molto spazio, non capisco perché visto che le reti sono dalla sua parte. Fossi nel senegalese chiederei di andare via già in questa sessione di mercato. Giocare così poco non serve a lui ma nemmeno alla Fiorentina che poi rischia di doverlo svendere. Thereau? È un giocatore esperto, può fare il trequartista così come la seconda punta. Nella rosa della squadra ci sta benissimo ma non può giocarle tutte. Anche un’alternativa a lui farebbe comodo. Altri interventi sul mercato non li farei, anche perché ci sono Saponara ed Eysseric che hanno talento e che non possono essere accantonati visto che la società ha investito tanto su di loro negli ultimi mesi".