Pavoletti: “Abbiamo trovato spazi perché la Fiorentina si è abbassata. Barella...”
L’attaccante del Cagliari autore del pareggio, Leonardo Pavoletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Mi ci voleva un figlio per tornare a segnare di piedi. (Ieri il g...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 20:24
L’attaccante del Cagliari autore del pareggio, Leonardo Pavoletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:
“Mi ci voleva un figlio per tornare a segnare di piedi. (Ieri il giocatore è diventato padre). La Fiorentina si è abbassata e noi siamo riusciti a trovare gli spazi che ci hanno permesso di pareggiare. Barella? Un talento che ci teniamo stretto”.