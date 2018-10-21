Pavoletti: “Abbiamo trovato spazi perché la Fiorentina si è abbassata. Barella...”

L’attaccante del Cagliari autore del pareggio, Leonardo Pavoletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Mi ci voleva un figlio per tornare a segnare di piedi. (Ieri il g...

L’attaccante del Cagliari autore del pareggio, Leonardo Pavoletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi ci voleva un figlio per tornare a segnare di piedi. (Ieri il giocatore è diventato padre). La Fiorentina si è abbassata e noi siamo riusciti a trovare gli spazi che ci hanno permesso di pareggiare. Barella? Un talento che ci teniamo stretto”.