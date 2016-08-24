JOVETIC E GABBIADINI ALLA FIORENTINA, KALINIC AL NAPOLI. DOPPIO COLPO VICINO IN CASA VIOLA. CORVINO...

Ore infuocate in casa viola, l'operazione Kalinic - Gabbiadini apre lo scenario di grandi colpi alla Fiorentina. Non solo Jovetic..

Nelle ultime ora sta succedendo di tutto in casa viola sul fronte mercato. Infatti è arrivata alla Fiorentina l'offerta del Napoli per Nikola Kalinic, una grandissima offerta che ha sta tenendo bloccati i dirigenti della Fiorentina: 15 milioni più Manolo Gabbiadini per Nikola Kalinic. Una grandissima offerta che sta mettendo un difficoltà Corvino e Paulo Sousa, considerato che il valore di mercato di Gabbiadini è considerato sui 20 milioni di euro si tratta di un offerta che tocca il valore di 40 milioni. Un'offerta mostruosa. Kalinic è un classe 88, Gabbiadini un 91.

Kalinic resterebbe volentieri a Firenze ma anch'esso è allietato dalla proposta partenopea di che gli garantirebbe tre milioni l'anno per cinque anni. Situazione simile per Gabbiadini che arriverebbe a Firenze per rilanciarsi, il suo ingaggio sarebbe tra il milione e mezzo e i due milioni l'anno.

In casa viola ci pensando, Paulo Sousa ha dato il suo benestare all'operazione, l'arrivo di Gabbiadini permettere alla sua creazione di essere molto più imprevedibile ma molto probabilmente farebbe andare la società viola sul mercato per prendere una prima punta vera. Pavoletti? Vedremo.

Intanto nelle ultime ore Corvino è anche molto forte su Stevan Jovetic, il montenegrino è un peso per l'Inter che lo sta cercando di vendere in tutti i modi, Jovetic sarebbe il giocatore perfetto anche per i parametri della Lega Calcio. La piazza ancora è legata al suo gioiello e anche Jovetic a Firenze ci tornerebbe di corsa, dimezzandosi anche l'ingaggio. La Fiorentina potrebbe chiudere anche questo grande ritorno nelle prossime ore, Corvino ci sta lavorando molto.

Un doppio colpo viola e la possibilità di prendere un centravanti di peso o un altro grande rinforzo per Sousa, stavolta i soldi ci sarebbero. Finalmente il mercato viola entra nella fase caldissima, allacciate le cinture.

Flavio Ognissanti