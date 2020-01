Direttamente dalla rassegna di moda di Pitti Uomo, ecco le dichiarazioni dell’attaccane cagliaritanoLeonardo Pavoletti: “Simeone si è integrato subitoalla grande, che intesa con Joao Pedro. La Nazionale? Ho assaporato quel gruppo, vorrei rimettermi in lizza per quei posti. L’Europa? Il Cagliari deve provarci fino alla fine. Astori? In campo con lui ricordo sempre duelli veri ma leali. E’ stato un ragazzo eccezionale, oltre che un grande difensore”.

Tutomercatoweb.com