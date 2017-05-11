Muriel o Pavoletti per il post Kalinic, ecco quanto costano
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola afferma che la Fiorentina, nel caso di vendita di Nikola Kalinic, punterà su uno tra Luis Muriel e Leonardo Pavoletti come nuovo centravanti titolare. Una spesa...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2017 11:19
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola afferma che la Fiorentina, nel caso di vendita di Nikola Kalinic, punterà su uno tra Luis Muriel e Leonardo Pavoletti come nuovo centravanti titolare. Una spesa che potrà essere ben coperta con gli eventuali soldi in arrivo per il croato: le quotazioni di calciomercato, oggi, parlano di 17 milioni per l'attaccante della Samp e di 13 milioni, come valore della punta del Napoli, sottoutilizzato da Sarri.