La Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sta muovendo per arrivare a Leonardo Pavoletti: operazione meno complessa rispetto a quella di Arek Milik: il Cagliari non ha ancora ricevuto offerte ma la Juve ha fatto più di un ragionamento sull’attaccante, che piace anche alla Fiorentina.

