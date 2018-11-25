CON PAVOLETTI FIORENTINA DA CHAMPIONS, PIOLI COLPEVOLE? I NUMERI RIVELANO CHE..

di Flavio OgnissantiDispiace, perchè una difesa cosi forte che concede cosi poco non l'avevamo da tantissimi anni.Dispiace, perchè i singoli, da Veretout a Milenkovic fino a Chiesa, stanno facendo un...

di Flavio Ognissanti

Dispiace, perchè una difesa cosi forte che concede cosi poco non l'avevamo da tantissimi anni.

Dispiace, perchè i singoli, da Veretout a Milenkovic fino a Chiesa, stanno facendo un grandissimo campionato. Anche oggi criticare le loro prestazioni sarebbe da folli. Veretout ha fatto l'ennesimo partitone dell'anno.

Dispiace, perchè le concorrenti non stanno volando, anzi.

Guardate Roma, Atalanta, Milan, non sono cosi distanti dalla squadra viola, o meglio sarebbero sotto la squadra viola o sarebbero in piena lotta con la Fiorentina se solo Chiesa e compagni avessero vinto almeno una delle ultime cinque partite. Tra Cagliari, Torino, Roma, Frosinone e Bologna sono stati messi insieme la miseria di 5 punti totali, un dato imbarazzante.

Anche oggi il problema è stato l'attacco, o meglio, l'attaccante.

La Fiorentina crea, offre palloni a Simeone, il problema è che l'attaccante argentino sbaglia anche i controlli, clamoroso quello dove era tutto solo davanti al portiere del Bologna, in quell'occasione il cholito ha sbagliato la cosa più facile, il controllo della palla. Figuriamoci il tiro successivo. Facilmente parato da Skorupksi.

Nelle ultime partite il problema è sempre stato l'attaccante, non è possibile che la Fiorentina debba avere un attaccante cosi scarso, che non riesce nemmeno a controllare un pallone o a fare un banale assist. Per non parlare dei gol, Sono quasi 800 minuti che Simeone non segna. 800.

Dispiace avercela con Giovanni, ma putroppo le partite le vediamo tutti.

Ogni partita ha delle occasioni ma non riesce mai a segnare, sbaglia le cose più semplici e banale. E a chi dice che si tratta di un momento, rispondiamo che anche l'anno scorso Simeone ha avuto lo stesso lungo digiuno, e lo ha avuto anche due anni fa con la maglia del Genoa. Nulla di nuovo quindi. Se poi 800 minuti li vogliamo catalogare come un "momento.."

Aldilà del gol, avete mai visto un movimento di Simeone che ha liberato un compagno o che ha liberato uno spazio? Avete mai visto aiuto alla manovra? Una sponda di testa? Niente di niente

Dispiace anche prendersela con Pioli, perchè la squadra c'è, la risposta l'ha data, è stata cattiva e ha provato a vincere in tutti i modi. Ma senza attaccante è tutto più difficile.

Pensate se questa squadra avesse avuto uno come Pavoletti o Quagliarella, pensate a quante partite la Fiorentina avrebbe vinto e quanti punti in più avrebbe avuto. Attenzione, non abbiamo citato Icardi o Mertens, attaccanti fuori portata, abbiamo nominato due attaccanti che a Firenze sarebbero venuti di corsa e che la società viola avrebbe potuto tranquillamente prendere.

A Pioli però si deve criticare il suo non intervenire su una situazione chiara a tutti e sotto gli occhi di tutti. Come si fa a dare sempre fiducia dopo prestazioni cosi? Quanti punti ancora dobbiamo perdere per far cambiare qualcosa?

Guardate la classifica, guardate come giocano le avversarie, secondo voi quest'anno sarebbe stato cosi difficile lottare per il quarto posto? Attenzione ancora eh, lottare, non arrivare quarti. Eppure con un centravanti sarebbe stato possibile. Un centravanti. Appunto...