L’attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha parlato su Il Cagliari in diretta dopo la polemica sul risultato finale della scorsa partita pareggiata contro la Fiorentina per 0-0 in campionato valida per la salvezza.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci avevano già fatto il funerale. Noi abbiamo scelto di essere degli uomini, non più solamente dei giocatori. Gara con la Fiorentina? Il Cagliari crea sempre qualche occasione da gol. Noi volevamo vincere, ma quale biscotto?! Abbiamo dato tutto ciò che avevamo”.

