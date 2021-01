TMW, Fiorentina, torna di moda Slimani per l’attacco. Da battere la concorrenza del Lione

Continua il casting alla ricerca del nuovo volto per l’attacco viola.

Stadio a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina si è inserita su Islam Slimani e sta provando a superare i francesi del Lione che, per consolidare la vetta in Ligue 1, vogliono però puntare sull’algerino classe ’88.

Facciamo un breve resoconto per capire il profilo del trentaduenne momentaneamente in forza al Leicester City.

L’attaccante è esploso in Europa con la maglia dello Sporting Lisbona, le Foxes lo hanno acquistato nel 2016 per 30 milioni dopo la vittoria del titolo.

È un attaccante dotato di buona agilità e molto valido tecnicamente. Predilige il ruolo di seconda punta per svariare su tutto il fronte offensivo.

La Fiorentina dovrà superare la concorrenza del club di Rudi Garcia, che con la cessione di Dembelè, è fiducioso di riuscire a chiudere la trattativa con il Leicester.

Oltre a Slimani, come riportato da Niccolò Ceccarini (LEGGI QUI) nel pomeriggio,la Fiorentina è fortemente interessata anche a Leonardo Pavoletti del Cagliari, Jean-Pierre Nsame dello Young Boys, Roberto Inglese del Parma e Sam Lammers dell’Atalanta.

