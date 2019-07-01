Stadio, nessuna bocciatura per Simeone, l'attacco viola ripartirà nuovamente da lui

Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport Stadio in edicola oggi, la Fiorentina non ha intenzione di sottovalutare il potenziale del Cholito Simeone. Certo, l’argentino ha avuto un crollo net...

A cura di Redazione Labaroviola 01 luglio 2019 11:54

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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