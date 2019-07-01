Stadio, nessuna bocciatura per Simeone, l'attacco viola ripartirà nuovamente da lui
Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport Stadio in edicola oggi, la Fiorentina non ha intenzione di sottovalutare il potenziale del Cholito Simeone. Certo, l’argentino ha avuto un crollo net...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 11:54
Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport Stadio in edicola oggi, la Fiorentina non ha intenzione di sottovalutare il potenziale del Cholito Simeone. Certo, l’argentino ha avuto un crollo netto rispetto alla sua prima stagione in viola, passando dai 15 gol del 17/18 agli 8 dell’annata appena trascorsa. Tuttavia, c’è la consapevolezza di ripartire anche da lui, affiancandogli magari un attaccante esperto, con qualità ben precise: prestanza fisica, abilità nel gioco aereo e un certo feeling con la porta.