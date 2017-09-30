Fantini: "Simeone non è un centravanti boa, in passato ha fatto bene ma non benissimo"

Simeone volenteroso e di talento, ma poco adatto al gioco della Fiorentina?

Enrico Fantini, ex giocatore della Fiorentina che i tifosi viola ricordano tutti per i suoi goal nello storico spareggio promozione (contro il Perugia di Gaucci) in Serie A, ha parlato questa sera a Radio Bruno Toscana:

"Simeone l'anno scorso al Genoa ha fatto bene, ma non benissimo, è un giovane molto volenteroso e che lavora tanto per la squadra. Ma non è assolutamente un attaccante capace di fungere da centravanti boa per il gioco che applica la Fiorentina. Credo che comunque ritroverà presto la via del goal, magari grazie a Saponara, bravo ad assisterlo nell’ultimo passaggio. Babacar? Potrebbe essere protagonista nella Viola, ma prima dovrebbe chiedersi cosa vuole fare grande. I tifosi gigliati non possono aspettarlo in eterno".