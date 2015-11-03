Notizie Fantini Fiorentina

Fantini su Cabral: "Fiorentina deve puntarci anche prossima stagione: dimostrato di saper reagire"
25 aprile 2023 19:17
Fantini: "Fiorentina punti tutto sulla Coppa Italia, in campionato si è defilata. Abolirei mercato di gennaio"
19 gennaio 2023 18:35
Fantini: "Difficoltà? La colpa è di chi ha costruito la squadra, ma il capro espiatorio è sempre l'allenatore"
02 aprile 2021 20:44
Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"
20 giugno 2020 14:11
Fantini: "Chiesa? Mai stato un tornante. Mi piacerebbe vedere un tridente Chiesa-Ribery-Vlahovic"
08 giugno 2020 21:14
Fantini indica la strada: "Ora serve gente esperta alla Ribery. Cautela sul mercato, prenderei.."
09 gennaio 2020 13:39
Fantini: "Mi porterò sempre Mondonico nel cuore, ha segnato il calcio fiorentino e quello italiano"
29 marzo 2018 15:30
Fantini: "Simeone non è un centravanti boa, in passato ha fatto bene ma non benissimo"
30 settembre 2017 22:19
Fantini: "Contro il Perugia ero l'unico attaccante, è stata la fortuna di tutti noi. Ho segnato pochi gol ma importanti"
27 maggio 2017 17:07
Che fine ha fatto Enrico Fantini? L'uomo della provvidenza della storia viola si racconta
25 marzo 2017 15:02
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