Fantini: “Fiorentina punti tutto sulla Coppa Italia, in campionato si è defilata. Abolirei mercato di gennaio”

L’ex Fiorentina Enrico Fantini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Viola. Ecco le sue parole:

Fiorentina? Fiorentina dovrebbe puntare sulle coppe anche se non escluderei niente, sicuramente in campionato si è un po’ defilata.

Europa? Competizione molto impegnativa la Conference, per me la Fiorentina deve giocarsi il tutto e per tutto sulla Coppa Italia: vedremo se ci sono strategie della società.

Mercato di gennaio? Lo abolirei. Il calciomercato rompe gli equilibri all’interno di una squadra e può dare dei problemi anche agli allenatori. A volte le società risolvono problemi a gennaio, ma ne creano altrettanti.

ADESSO E’ UFFICIALE: BENASSI NUOVO GIOCATORE DELLA CREMONESE