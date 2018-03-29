Fantini: "Mi porterò sempre Mondonico nel cuore, ha segnato il calcio fiorentino e quello italiano"

Dopo la scomparsa di Emiliano Mondonico, ex allenatore viola nella stagione 2003-2004 che riportò la Fiorentina in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il match winner degli spareggi con...

Dopo la scomparsa di Emiliano Mondonico, ex allenatore viola nella stagione 2003-2004 che riportò la Fiorentina in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il match winner degli spareggi contro il Perugia, Enrico Fantini. Queste le sue dichiarazioni:

"Innanzitutto vorrei porgere le mie più sincere condoglianze alla famiglia. Mondonico era un uomo simpatico e coraggioso, sapeva prendersi le proprie responsabilità e vorrei ricordarlo così. Lo porterò per sempre nel mio cuore, Emiliano ha indubbiamente segnato il calcio italiano e quello fiorentino".