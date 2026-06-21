Fantini: "Il Franchi era una vera bolgia, mi vengono ancora i brividi per quel doppio confronto"

L'ex attaccante viola ha ricordato lo spareggio del 2004 che ridiede la serie A alla Fiorentina

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex calciatore della Fiorentina Enrico Fantini ha rievocato lo storico spareggio contro il Perugia a ventidue anni esatti da quel traguardo che permise ai toscani di riconquistare la massima serie, cancellando l'incubo del fallimento avvenuto solo due anni prima. Fantini fu l'autentico trascinatore di quell'impresa, decidendo la gara d'andata in Umbria con un prezioso 1-0 e blindando la promozione nel match di ritorno a Campo di Marte, facendo esplodere la tifoseria. L'ex giocatore ha confessato il peso di quei giorni e l'inattesa responsabilità tattica dovuta all'assenza dei compagni di reparto: "Noi giocatori avevamo davanti un'impresa. Con Riganò infortunato e Vryzas all'Europeo, ero l'unico in rosa capace di giocare prima punta, anche se per caratteristiche io ero un'ala, abituata a giocare sulle linee".

Nonostante il ruolo inedito, la sua capacità di capitalizzare ogni pallone utile si rivelò decisiva: "Sono stato però bravo a sfruttare le occasioni, ed ho ancora la pelle d'oca a ripensare a quel doppio confronto col Perugia: il Franchi era una bolgia, addirittura più pieno del consentito".

Infine, in merito alle future celebrazioni per i cento anni del club, Fantini ha confermato il forte legame che lo unisce ancora oggi ai colori viola e la sua intenzione di partecipare all'evento: "Per il Centenario sono stato invitato dalla società: siamo rimasti d'accordo che mi confermeranno loro la mia presenza, ma personalmente credo proprio che ci sarò".