L’ex attaccante Enrico Fantini ha parlato a TMW Radio:

Chiesa è un attaccante o un tornante?

“Tornante non lo è mai stato. Rimane una mia idea, non è legge, ma lo vedo molto esplosivo, e negli ultimi trenta metri può devastare. Un po’ come il sottoscritto quando giocava: stare sulla fascia mi faceva perdere energie, nel tridente, stando qualche metro più avanti spendevo meno ed ero più pericoloso. Lo vedo un po’ spaesato nel 3-5-2 con Vlahovic, anche se probabilmente Iachini, che li vede tutti i giorni, conosce meglio la situazione. Io vorrei vedere un tridente Chiesa-Ribery-Vlahovic, o lo stesso Cutrone che non è uno da far giocare in coppia, deve essere più libero. Comunque stimo Iachini che ha amore e passione infinita per quello che fa, mi sembra che abbia la situazione in mano”.

