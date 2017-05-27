Fantini: "Contro il Perugia ero l'unico attaccante, è stata la fortuna di tutti noi. Ho segnato pochi gol ma importanti"

La Fiorentina mi ha invitato allo stadio contro il Pescara, ma purtroppo non potrò esserci

Enrico Fantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina mi ha invitato allo stadio contro il Pescara, ma purtroppo non potrò esserci. Non ho segnato tanti gol, ma importanti. Contro il Perugia ero rimasto l’unico attaccante a disposizione, fu la fortuna mia, della Fiorentina e di Mondonico. Nella mia carriera ho giocato due spareggi, con Fiorentina e Torino, è sono sempre stato espulso, una cosa strana per uno corretto come me".