L’ex attaccante viola Enrico Fantini, intervistato da TMW Radio, ha così parlato del momento della Fiorentina, e di quali siano le sue principali difficoltà: “La posizione di classifica è seria, in questi casi servirebbe come il pane gente esperta come Franck Ribery. Bisogna pazientare per vedere il lavoro di Iachini, purtroppo trova una squadra con un problema di organico. In fase di mercato userei cautela, rinforzarsi si, ma senza destabilizzare gli equilibri dello spogliatoio”.

TuttoMercatoWeb.com