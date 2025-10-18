19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:16

Giovanni Simeone decisivo: il gol dell’ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli

18 Ottobre

Giovanni Simeone Napoli Torino

Vittoria a sorpresa del Torino contro il Napoli campione d'Italia con il gol del Cholito Simeone ex della sfida

Il gol dell’ex di Giovanni Simeone decide Torino-Napoli e costringe la squadra di Antonio Conte al secondo ko in campionato.
Decisivo l’attaccante argentino, passato in estate dagli azzurri alla sponda granata della Mole, che al 32′ del primo tempo ha approfittato di un rimpallo benevolo in area di rigore e ha battuto Milinkovic Savic realizzando il gol partita.
Nel finale Noa Lang troverebbe il gol del pareggio a tempo scaduto ma il Var annulla per fuorigioco.
Un colpo da tre punti per il Torino di Baroni che approda a quota 8 punti e blocca la fuga del Napoli che si ferma a 15 punti in classifica in attesa dei risultati delle altre.
