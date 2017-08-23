Su Twitter Diego Pablo Simeone celebra l'incontro con suo figlio Giovanni a Madrid
Il Cholo ha approfittato della presenza in città di suo figlio per passare un po' di tempo con lui come dimostra anche questo tweet
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 19:56
La Fiorentina giunta a Madrid per affrontare il Real Madrid è un occasione per Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico, per incontrare il figlio Giovanni giunto in città. L'allenatore argentino è andato direttamente nell'albergo dove si trova la Fiorentina per passare un po di tempo con suo figlio. Questo il tweet di Simeone: