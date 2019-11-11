Cecchi: " Ora godiamoci Vlahovic. Simeone l'anno scorso era un pacco, anche ieri due errori suoi gravi.."

Il noto giornalista de La Nazione è intervenuto a Radio Bruno Toscana:“I viola hanno una rosa fatta per il 4-3-3, poi ci siamo stupiti col 3-5-2. Montella non sono fiscale senza cambiare mai, ha le co...

Il noto giornalista de La Nazione è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

“I viola hanno una rosa fatta per il 4-3-3, poi ci siamo stupiti col 3-5-2. Montella non sono fiscale senza cambiare mai, ha le conoscenze per cambiare. Ora però, il Cagliari ci ha surclassati là nel mezzo, anche il meraviglioso Castrovilli ha subito il ritmo sardo, e ci sta; cosa avrebbe dovuto fare Montella a livello tattico? Non facciamo un dramma, questo rischio deve essere evitato. Questo è forse il momento di non fare processi, perché questa è una squadra che si sta formando, anche nelle sconfitte come ieri.Cacciamo Montella, e poi? Faremmo l’errore fatto l’anno scorso quando pensavamo che il problema fossePioli…

La verità è che manca uno come Veretout. O almeno un giocatore di quel tipo, che associ fisici e vada nello spazio.Pulgar e Badelj sono diversi, ma allo stesso tempo simili, da mezzala il cileno a volte va bene e a volte non c’è alternativa come nel prossimi match di Verona. Le squadre di Montella non hanno mai avuto cali fisici. Smettiamola poi di farci del male rinpiangendo Simeone: ok dava grande quantità in campo e metteva sacrificio, ma è stato un pacco l’anno scorso sottorete . E dopo Cagliari c’è chi lo rimpiange? Avrà fatto un gol di tacco, lo facevo snch'io forse! Ma ne ha sbagliati due come il Simeone che abbiamo visto a Firenze. E con Vlahovic che fa doppietta io mi godrei questo ragazzo, che dite?”