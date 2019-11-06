Il Cagliari ha segnato più della Fiorentina tirando meno della metà delle volte rispetto ai viola
Dati eloquenti e significativi provenienti dal giornale La Nazione.
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 11:05
La Nazione oggi in edicola mette in piazza dei dati eloquenti e significativi. Mentre infatti la Fiorentina ha tirato 123 volte in totale realizzando 16 goal, il Cagliari con 50 tiri ha fatto muovere la rete ben 18 volte. Anche domenica scorsa, solo 5 tiri ma 2 goal all'Atalanta.
La Fiorentina dovrà quindi imparare ad essere più cinica e precisa se vorrà migliorare il proprio Campionato.