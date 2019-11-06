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Il Cagliari ha segnato più della Fiorentina tirando meno della metà delle volte rispetto ai viola

Dati eloquenti e significativi provenienti dal giornale La Nazione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 11:05
Il Cagliari ha segnato più della Fiorentina tirando meno della metà delle volte rispetto ai viola - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montella
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montella
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La Nazione oggi in edicola mette in piazza dei dati eloquenti e significativi. Mentre infatti la Fiorentina ha tirato 123 volte in totale realizzando 16 goal, il Cagliari con 50 tiri ha fatto muovere la rete ben 18 volte. Anche domenica scorsa, solo 5 tiri ma 2 goal all'Atalanta.

La Fiorentina dovrà quindi imparare ad essere più cinica e precisa se vorrà migliorare il proprio Campionato.

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