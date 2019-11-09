La Nazione: 350-400 tifosi si sono organizzati per Cagliari. Ecco i dettagli delle varie opzioni

I vari tifosi della Fiorentina si sono organizzati diversamente per seguire la Viola nella lontana Cagliari.

La Nazione scrive che alla fine saranno 350-400 i tifosi viola a Cagliari domani all'ora di pranzo. C'è chi come il Viola Club Casciana Terme che si era già organizzato per trascorrere 2 giorni in Sardegna e chi invece ha già pronta la nave, per poter tornare lunedì all'alba ed andare a lavorare e chi infine è riuscito per tempo ad intercettare la tariffa migliore in aereo, riducendo così i tempi di viaggio.