Orlando: “Vittoria di carattere della Fiorentina. Comuzzo? L’avrei ceduto, Pongracic gli ha preso il posto”

L’ex viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, dove ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Una vittoria importante per la Fiorentina, rimontare in trasferta su un campo insidioso come quello di Cagliari dopo un inizio complicato non era scontato. La squadra ha saputo reagire con carattere. Nel secondo tempo i viola ha concesso pochissimo, rischiando solo in un’occasione, dimostrando grande maturità nella gestione. Si comincia a vedere la mano di Palladino e questa è probabilmente la miglior Fiorentina vista quest’anno.

Pongracic? “Si è imposto nella difesa a tre e Comuzzo invece ha perso il posto. Io a 35 milioni lo avrei venduto. Per essere un difensore centrale di oggi non è neanche altissimo. Il difensore croato ha una grande capacità di strappare e uscire palla al piede, ha fisicità ed ha il coraggio nel verticalizzare. Serviva pazienza con lui”.