La Curva Fiesole resterà in silenzio durante i primi 20 minuti di Fiorentina-Cagliari, il motivo...

È stato da poco diffuso un comunicato, firmato dalla Curva Fiesole, attraverso il quale viene fatta chiarezza sulla scelta dei tifosi viola in vista della prossima partita di campionato. Questo il com...

È stato da poco diffuso un comunicato, firmato dalla Curva Fiesole, attraverso il quale viene fatta chiarezza sulla scelta dei tifosi viola in vista della prossima partita di campionato. Questo il comunicato in versione integrale:

COMUNICATO CURVA FIESOLE

Domenica 13 maggio contro il Cagliari la Curva Fiesole rimarrà ferma durante i primi 20 minuti della partita. In silenzio e senza striscioni per rispetto nei confronti dei 20 ragazzi che in questa settimana sono stati colpiti da diffide illegittime. La misura è colma. Tutto il pubblico del Franchi potrà rendersi conto di come la questura voglia ridurre il cuore pulsante del tifo viola e insieme lo stadio intero: un teatro pieno di spettatori seduti e silenziosi. Denunce e diffide alla cieca per contrastare l'autonomia di persone che a testa alta non si piegano a ricatti. In questi anni ci siamo dannati per riportare la Fiesole ai livelli che le competono, tra mille difficoltà e con grandi sacrifici. Vorremmo continuare a farlo. Per questo chiediamo, attraverso il silenzio, una riflessione a tutti i tifosi viola: per tornare ai vecchi fasti, per realizzare degli spettacoli come il tributo a Davide, servono delle condizioni: libertà di tifo e di movimento. Oggi ce le stanno negando con degli abusi di potere. Dal ventunesimo minuto la Curva tornerà ad essere il dodicesimo uomo. Come è stata e come sarà sempre, alla faccia di chi ci reprime. Siamo certi che non ci sia alcun dubbio da parte della tifoseria viola su quale sia il modello di stadio ideale: quello pieno di passione che spinge i viola oltre il limite. Per questo servono unità e solidarietà contro questo ennesimo abuso di potere.

La presidenza si farà un sorriso dopo queste diffide, ma non si illuda perché la Curva Fiesole non molla di un centimetro.

Con i nostri ragazzi, sempre.

Solidarietà a tutti i diffidati colpiti da provvedimenti assurdi e liberticidi.

LA CURVA FIESOLE