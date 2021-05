Pradè: “Con Commisso stiamo programmando il futuro. Oggi mi aspetto una Fiorentina combattiva”

Il ds gigliato Daniele Pradè ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel prepartita di Cagliari Fiorentina. Le sue parole:

“Con il presidente Commisso abbiamo iniziato a programmare il futuro, ma adesso conta finire al meglio questa stagione, poi avremo le idee più chiare. Questo discorso vale sia per i calciatori che per gli allenatori. Oggi mi aspetto una squadra combattiva come quella vista nelle ultime partite”.

