FORM.UFFICIALE: FUORI QUARTA, RIBERY E CASTROVILLI, KOUAME’ TITOLARE, GIOCA IGOR

Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari in programma alla Sardegna Arena alle ore 18.30. Squadra viola che aspetta solo la matematica salvezza, che dovrebbe arrivare in questa giornata, se il Benevento non vince in casa dell’Atalanta, o in caso di vittoria della squadra di Iachini.

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Vlahovic

