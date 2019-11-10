Nainggolan: "Ora dominiamo le partite. Io viola? Discorsi avviati, serviva dare un seguito.."

Queste le parole di Radja Nainggolan,mediano del Cagliari, nel post partita di oggi in zona mista: “I risultati positivi ci danno consapevolezza, in campo co divertiamo e si vede. Non so dire quanto p...

Queste le parole di Radja Nainggolan,mediano del Cagliari, nel post partita di oggi in zona mista: “I risultati positivi ci danno consapevolezza, in campo co divertiamo e si vede. Non so dire quanto possiamo migliorare, giochiamo sempre bene ultimamente. Ora dominiamo le partite cosa che prima non ci succedeva. Sono passi in avanti che ci permettono di crescere da qui in avanti. Il 3° posto? A inizio anno abbiamo perso partite che non meritavamo, oggi saremo più su ancora. Il percorso è quello giusto. Se potevo venire a Firenze in estate? Io ho fatto una scelta di cuore come sapete, ho parlato con Montella ed ero interessato poi.. una scelta va perseguita. Il mio desiderio era tornare a Cagliari e il fatto che il mio club abbia fatto una squadra così ha agevolato la mia scelta”.

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