Pusceddu: "Domenica i viola troveranno atmosfera calda. Porto Firenze nel cuore. Unico rammarico.."

Il doppio ex di Cagliari e Fiorentina Vittorio Pusceddu ha parlato così all'emittente Radio Bruno Toscana in vista della gara tra sardi e gigliati: "Il Cagliari é al momento forse la squadra più in fo...

Il doppio ex di Cagliari e Fiorentina Vittorio Pusceddu ha parlato così all'emittente Radio Bruno Toscana in vista della gara tra sardi e gigliati: "Il Cagliari é al momento forse la squadra più in forma. I tifosi sono gasati e l'atmosfera sarà calda. La Fiorentina è forte, sta disputando un'ottima parte di stagione. Porto nel cuore entrambe le piazze, anche a Firenze sono stato benissimo. L'unico mio rammarico è che arrivai a Firenze in età avanzata, avrei voluto dare di più per una città così importante. Maran è perfetto per la realtà sarda".