Simeone: "Sono in una grande squadra. Ero carico per questa che resta la mia gara del cuore"

Al termine del match contro la Fiorentina a Dazn ha parlato l’ex di questa partita, Giovanni Simeone,autore di uno dei gol che ha punito i viola in Sardegna: “Stiamo percorrendo la strada giusta, le c...

Al termine del match contro la Fiorentina a Dazn ha parlato l’ex di questa partita, Giovanni Simeone,autore di uno dei gol che ha punito i viola in Sardegna: “Stiamo percorrendo la strada giusta, le cose ci riescono bene. Sono in una squadra grande, concentrati tutti per lo stesso pensiero, si vede. Durante la settimana mi sono caricato a mille per questa gara, ero ansioso. Per me era una partita speciale e la sara' sempre nel mio cuore. Non guardiamo la classifica, dobbiamo soltanto continuare a lavorare cosi, con questa passione goderci la settimana e pensare alla prossima partita”.