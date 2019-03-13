Cagliari-Fiorentina, in trasferta sono stati previsti solamente 200 tifosi viola...
I tifosi viola diretti verso la gara di venerdì sera alle ore 20:30 nello stadio Sardegna Arena saranno circa 200. Quindi non sarà previsito il tutto esaurito nel settore ospiti.Fonte: FirenzeViola
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2019 15:49
I tifosi viola diretti verso la gara di venerdì sera alle ore 20:30 nello stadio Sardegna Arena saranno circa 200. Quindi non sarà previsito il tutto esaurito nel settore ospiti.
Fonte: FirenzeViola