Labaro Viola

Cagliari-Fiorentina, in trasferta sono stati previsti solamente 200 tifosi viola...

I tifosi viola diretti verso la gara di venerdì sera alle ore 20:30 nello stadio Sardegna Arena saranno circa 200. Quindi non sarà previsito il tutto esaurito nel settore ospiti.Fonte: FirenzeViola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2019 15:49
Cagliari-Fiorentina, in trasferta sono stati previsti solamente 200 tifosi viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Serie A
Campionato
Cagliari Fiorentina
Condividi

I tifosi viola diretti verso la gara di venerdì sera alle ore 20:30 nello stadio Sardegna Arena saranno circa 200. Quindi non sarà previsito il tutto esaurito nel settore ospiti.

Fonte: FirenzeViola

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok