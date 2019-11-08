Bucchioni: "A Cagliari inutile sbilanciarsi, loro punteranno sull'entusiasmo, che però rischia di essere esagerato"

Bucchioni su Radio Bruno ha parlato della trasferta della Fiorentina a Cagliari.

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato poco fa al Pentasport di Radio Bruno:

"Il Cagliari sta vivendo con troppa euforia i buoni risultati, rischiano di volare troppo alti. La rosa è forte, nel complesso è superiore a quella della Fiorentina, ma mi sembra che adesso si siano fatti prendere da un entusiasmo esagerato. Trasferta difficile, il Cagliari è forte anche in difesa. Da Boateng mi aspettavo di più, domenica potrebbe servire maggiore peso con Vlahovic, ma anche la conferma di Boa da parte di Montella avrebbe una logica: inutile sbilanciarsi, loro andranno forti proprio sull’entusiasmo".