Labaro Viola

Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari

Andrea Della Valle, seppur a piccoli passi, si sta riavvicinando alla Fiorentina ed a testimoniare il rinnovato amore del patron per la sua squadra ci sarà la presenza allo stadio nella partita che po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 12:30
Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari -
Rassegna Stampa
Andrea Della Valle
Franchi
Cagliari Fiorentina
Il Corriere Dello Sport Stadio
Condividi

Andrea Della Valle, seppur a piccoli passi, si sta riavvicinando alla Fiorentina ed a testimoniare il rinnovato amore del patron per la sua squadra ci sarà la presenza allo stadio nella partita che potrebbe decidere le sorti dell'intera stagione. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, la presenza in tribuna di ADV, in occasione dell'incontro casalingo contro il Cagliari, è ormai data per certa. Più difficile, invece, che anche il fratello Diego rientri nel capoluogo toscano.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok