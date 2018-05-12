Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari

Andrea Della Valle, seppur a piccoli passi, si sta riavvicinando alla Fiorentina ed a testimoniare il rinnovato amore del patron per la sua squadra ci sarà la presenza allo stadio nella partita che po...

Andrea Della Valle, seppur a piccoli passi, si sta riavvicinando alla Fiorentina ed a testimoniare il rinnovato amore del patron per la sua squadra ci sarà la presenza allo stadio nella partita che potrebbe decidere le sorti dell'intera stagione. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, la presenza in tribuna di ADV, in occasione dell'incontro casalingo contro il Cagliari, è ormai data per certa. Più difficile, invece, che anche il fratello Diego rientri nel capoluogo toscano.