Graziani attacca: "Chiesa sarebbe come Ribery nel Bayern. Ma Montella lo limita come centravanti.."

L'ex centravanti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:“Go provato una grande amarezza ieri, vergogna mi sembra esagerato. La Fiorentina ha provato ad essere se stessa, non si salva nessuno, pe...

L'ex centravanti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

“Go provato una grande amarezza ieri, vergogna mi sembra esagerato. La Fiorentina ha provato ad essere se stessa, non si salva nessuno, però io non mi vergogno se gli altri non mi hanno fatto giocare, perché non l’ho fatto apposta. Provo un profondo rammarico. Montella non è il primo e non sarà l’ultimo allenatore a prendere 5 gol, succede.

A volte succedono delle cose che mettono in difficoltà una squadra, come è successo al Cagliari con defezioni lunghe come Pavoletti e Cragno, ma la squadra si é compattata e tira fuori prestazioni da sogno come ieri. Successe anche a noi con Antognoni.

Chiesa? In un 4-3-3 diventa formidabile, ma lo vuoi far giocare centravanti… Così come Boateng, non è un attaccante. Da esterno largo potrebbe essere come Ribery e Robben nel Bayern, invece adesso è in difficoltà perché in un ruolo non suo.”