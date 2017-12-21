Contro il Cagliari Astori e Badelj in diffida se ammoniti nel corso della gara salteranno il Milan...
4 gialli per Astori e Badelj che contro il Cagliari (domani ore 20.45) dovranno stare attenti a non prendere il giallo che farebbe scattare la squalifica automatica in vista della gara tra Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2017 13:30
4 gialli per Astori e Badelj che contro il Cagliari (domani ore 20.45) dovranno stare attenti a non prendere il giallo che farebbe scattare la squalifica automatica in vista della gara tra Fiorentina e Milan in programma il 30 Dicembre alle 12.30 al Franchi. I due giocatori sono pedine fondamentali nello scacchiere di Pioli e difficilmente sostituibili senza grattacapi