Contro il Cagliari Astori e Badelj in diffida se ammoniti nel corso della gara salteranno il Milan...

4 gialli per Astori e Badelj che contro il Cagliari (domani ore 20.45) dovranno stare attenti a non prendere il giallo che farebbe scattare la squalifica automatica in vista della gara tra Fiorentina...

4 gialli per Astori e Badelj che contro il Cagliari (domani ore 20.45) dovranno stare attenti a non prendere il giallo che farebbe scattare la squalifica automatica in vista della gara tra Fiorentina e Milan in programma il 30 Dicembre alle 12.30 al Franchi. I due giocatori sono pedine fondamentali nello scacchiere di Pioli e difficilmente sostituibili senza grattacapi