Di Gennaro: "Sconfitta senza attenuanti. Da capire dove arrivano i meriti del Cagliari e le carenze viola.."

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così a Lady Radio riguardo alla sconfitta di ieri della Fiorentina a Cagliari:"Andrebbe valutato il limite fra i meriti del Cagliari e i demeriti viola. Da ann...

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così a Lady Radio riguardo alla sconfitta di ieri della Fiorentina a Cagliari:

"Andrebbe valutato il limite fra i meriti del Cagliari e i demeriti viola. Da annotare che le meraviglie dei rossoblu non partano da ieri. Sono loro la squadra più bella d'Italia. Non hanno per niente risentito della vendita di Barella e senza Cragno e Pavoletti, ora fanno del centrocampo il fulcro vitale della squadra. Nandez, Rog e Nainggolan fanno la dofferenza ora.Ieri la Fiorentina ha sbagliato tutto. Un pomeriggio da buttare, quella di ieri non è una prova ammissibile, perché era una gara in cui i viola avrebbero fatto un enorme salto di qualità. In conferenza stampa ieri dopo la partita non c’era nulla da aggiungere rispetto a quello che aveva mostrato il campo.