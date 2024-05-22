Cagliari-Fiorentina: sfida per l'accesso in Europa. In tutti i precedenti il risultato più ricorrente è lo 0-0

All'andata finì 3-0 per la Fiorentina con reti di Nico, autorete di Dossena e Nzola

Il punteggio più ricorrente al termine dei Cagliari-Fiorentina in Serie A e cadetteria, è rappresentato dallo 0-0, comparso fino a oggi in 9 incroci.

Gli ospiti non fanno bottino pieno dal 2017-2018, 0-1 alla 18esima giornata, Babacar all’82’. Successivamente ecco 2 vittorie dei locali e altrettanti segni X.

L’ultimo faccia a faccia è del 2021-2022, 1-1 al 23esimo turno, Joao Pedro al 47’ e Sottil al 75’.

Scrutando fra gli almanacchi di calcio e osservando i vari precedenti ne rintracciamo un altro giocato esattamente il 23 maggio e in occasione di un’ultima giornata di Serie A. Correva la stagione 1998/1999 e l’allora 34esimo turno terminò col punteggio di 1-1, autorete di Zebina al 40’ e Muzzi al 93’. Sulle panchine rossoblù e viola sedevano rispettivamente Ventura e Trapattoni, due che avrebbero poi fatto i CT dell’Italia, chissà che Italiano… Per Claudio Ranieri, invece, sarà la gara d'addio al calcio come trapelato in queste ultime ore dagli ambienti rossoblù.

All’andata, al Franchi, fu 3-0 per i viola: Nico Gonzalez al 3’, autogol di Dossena al 21’, Nzola al 94’.

Situazione in classifica.

Cagliari a quota 36 dopo il successo contro il Sassuolo (8V – 12X – 17P con 40GF e 65GS), 25 dei quali colti sul proprio campo (6V – 7X – 5P con 26GF e 29GS). Fiorentina a 54 e in attesa della finale di Conference (15V – 9X – 12P con 55GF e 42GS), 19 lontano dal Franchi (5V – 4X – 8P con 18GF e 20GS). Lo riporta Footstats

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

42 incontri disputati

19 vittorie Cagliari

17 pareggi

6 vittorie Fiorentina

56 gol fatti Cagliari

37 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A CAGLIARI

Cagliari-Fiorentina 1-1, 28° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

Cagliari-Fiorentina 1-1, 23° giornata 2021/2022

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