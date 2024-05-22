Mandragora sulla finale di Atene: "Daremo la vita. Sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e per Firenze"

L'ambiente sarà caldo, come i nostri tifosi. Ne avremo tanti al seguito, siamo contenti. Sono sicuro che ci spingeranno verso il traguardo

Il centrocampista viola Rolando Mandragora, ha parlato direttamente al Viola Park per il Media Day della Fiorentina. In vista della finale di Conference League, in programma ad Atene il prossimo 29 maggio: "Abbiamo accumulato esperienza. C'è grande voglia di rivincita, l'anno scorso le finali non sono andate bene ma quest'anno ci stiamo preparando al meglio. Non vediamo l'ora di giocare".

Sulla possibilità di vincere la coppa risponde: "Sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e tutto il popolo fiorentino. Il trofeo manca da tanti anni e abbiamo grande voglia di riportarlo. Daremo la vita per farlo, non vediamo l'ora di essere lì e giocare".

Ci pensi alla finale di Atene?: "Ci penso eccome. Sarei un'ipocrita a dire il contrario. L'ambiente sarà caldo, come i nostri tifosi. Ne avremo tanti al seguito, siamo contenti. Sono sicuro che ci spingeranno verso il traguardo".

Sensazioni personali prima della finale?: "Come tutti, arrivo con grande fiducia e spirito. Con fame e voglia di fare, perché vogliamo portare qualcosa a Firenze che manca da tanto. È il nostro sogno, abbiamo giocato più di 120 partite in due anni. Io sto bene, voglio dare il mio contributo come tutti i miei compagni".

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