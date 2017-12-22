Vitor Hugo: “Felice ed orgoglioso del risultato, in Brasile è diverso. Mi ispiro a Thiago Silva...”

Nel post partita tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport il difensore brasiliano Vitor Hugo. Queste le sue dichiarazioni:“Sono realmente orgoglioso del risultato è siamo...

Nel post partita tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport il difensore brasiliano Vitor Hugo. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono realmente orgoglioso del risultato è siamo felici. In Brasile è tutto diverso e sta nell’organizzazione in campo. Qui attenzione massima alla tattica. Sto imparando giorno dopo giorno, tutte le partite sono complicate perché gli attaccanti sono bravi e dobbiamo essere concentrati al massimo. Il mister lavora tanto su di me. Un modello da seguire? Thiago Silva e Miranda che conosco da tempo...”