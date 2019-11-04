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ACF: ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la trasferta di Cagliari

Fiorentina: tutte le informazioni sulla trasferta di Cagliari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 17:30
ACF: ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la trasferta di Cagliari - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La comunicazione della Fiorentina sulla trasferta di Cagliari ed i biglietti da poter acquistare:

Informiamo che la vendita dei titoli di accesso al Settore Ospiti della Sardegna Arena inizierà martedì 5 novembre e terminerà alle 19.00 di sabato 9 novembre. I biglietti saranno distribuiti in rete al prezzo di € 30

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