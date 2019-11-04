ACF: ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la trasferta di Cagliari
Fiorentina: tutte le informazioni sulla trasferta di Cagliari
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 17:30
La comunicazione della Fiorentina sulla trasferta di Cagliari ed i biglietti da poter acquistare:
“Informiamo che la vendita dei titoli di accesso al Settore Ospiti della Sardegna Arena inizierà martedì 5 novembre e terminerà alle 19.00 di sabato 9 novembre. I biglietti saranno distribuiti in rete al prezzo di € 30”